Gute Nachrichten für Daimler. Eine Ratingagentur hat den Autokonzern hochgestuft. Außerdem: Ein frisches Analystenurteil billigt der Daimler-Aktie gehöriges Kurspotenzial zu. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie der im DAX notierten Daimler vor.

Wie Medien unlängst berichteten, hatte die US-amerikanische Ratingagentur Moody's den schwäbischen Autokonzern hochgestuft. Die Bonitätsnote für Daimler erhöhte sich somit von A3 auf A2. Daimler habe in den letzten Jahren eine robuste operative Entwicklung auf Basis anhaltend erfolgreicher Produktneuerungen gezeigt, meint Moody's. Zudem habe Daimler das Produktportfolio und die regionale Präsenz ausgebaut. Der Konzern aus Stuttgart sollte für Herausforderungen der Zukunft wie den Wandel zu alternativen Antrieben oder die Entwicklung des autonomen Fahrens gut aufgestellt sein, so Moody's. Auch die Analysten der Commerzbank sind positiv gestimmt in Sachen Daimler. In einem gestern veröffentlichten und somit frischen Analystenurteil stuft die Commerzbank die Daimler-Aktie weiterhin mit "Buy" ein und sieht ein Kursziel ...

