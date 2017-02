In "Euro am Sonntag" konnte man lesen, dass Nemetschek vor Übernahmen steht und das Unternehmen etwa 200 Millionen Euro für Zukäufe zur Verfügung hat. Der Kursverlust Ende Januar wurde noch nicht verdaut, aber wir lagen mit unserer Vermutung, die wir am 02.02. im Express-Service geäußert hatten bisher richtig. Wir hatten angenommen, dass die Aktie trotz einer Unterschreitung der Unterstützung eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...