Beim Münchner Lichtkonzern Osram erzielen alle Segmente kräftige Zuwächse. Vorstandschef Berlien spricht von anhaltend starker Nachfrage. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen einen wichtigen Verkauf abschließen.

Der Lichttechnikkonzern Osram ist mit Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz des fortgeführten Geschäfts stieg im Weihnachtsquartal auf 991 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Das entspricht einem Plus von gut fünf Prozent, bereinigt um fast acht Prozent. ...

