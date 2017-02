James Rodriguez, offensiver Mittelfeldspieler der kolumbianischen Nationalmannschaft, hat einen Sponsorenvertrag mit Libertex, einer bahnbrechenden Handelsplattform für Finanzmärkte, unterzeichnet.

"Libertex ist eine der einfachsten und technologisch fortschrittlichsten Trading-Plattformen und ermöglicht den Zugang zu beliebten Finanzinstrumenten wie Währungen, Aktien führender Unternehmen, Gold, Öl und anderen Wirtschaftsgütern. Die Zusammenarbeit mit James Rodriguez, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballspielern der Welt, passt perfekt zum Image des Libertex-Handelsterminals und erschließt jedem eine spannende Finanzwelt", kommentierte Victor Zachariadis, Geschäftsführer von der Indication Ltd., die in der EU unter dem Markennamen "Libertex" tätig ist.

James Rodriguez selbst ergänzte: "Dein Erfolg hängt in allen Lebensbereichen von dem ab, was du gerade machst. Wenn du dich bemühst, immer das Beste zu geben, wirst du Erfolg haben. Dies gilt für alle Bereiche, vom Fußball bis hin zu den Finanzmärkten. Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Libertex, einer der führenden Finanzplattformen für den Handel mit Devisen, Aktien, Rohstoffen usw."

Die Zusammenarbeit mit einem der weltbesten Fußballspielern wie James Rodriguez trägt dazu bei, die globale Bekanntheit von Markennamen wie Libertex zu erhöhen, das Markenbewusstsein in neuen Märkten zu verbessern und die Position der Marke in traditionellen Märkten zu stärken.

Über James Rodríguez:

Der kolumbianische Fußballer James Rodriguez spielt im offensiven Mittelfeld für Real Madrid und in der kolumbianischen Nationalmannschaft. Er begann seine Karriere bei dem kolumbianischen Fußballverein Envigado. James wurde 2014 mit dem FIFA Puskás-Preis ausgezeichnet. Bei der Fußball-WM 2014 wurde er als bester Torschütze geehrt. Außerdem wurde er im gleichen Jahr zum "Mann des Jahres" in Kolumbien und zum "Sportler des Jahres" in den Vereinigten Staaten gewählt.

Über Libertex

Die internationale Marke Libertex blickt auf eine zwanzigjährige Geschichte in den Finanzmärkten und im Online-Handel zurück. Über Libertex erhalten Investoren Zugang zum Handel mit Aktien, Währungen, Indizes, Rohstoffen, Gold, Öl, Gas und zu vielen anderen Finanzinstrumenten. Dank seines ausgezeichneten Services hat das Team von Libertex über 2.200.000 Kunden in Lateinamerika, Europa und Asien. Libertex verfügt über mehr als 150 Handelspapiere. 2016 wurde Libertex mit dem Forex EXPO Awards als beste Handelsplattform ausgezeichnet und in der Global Banking and Finance Review als beste Handelsapplikation in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) bezeichnet.

