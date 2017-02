Das Tourismusbüro der Provinz Guangdong hat mit Unterstützung der Nachrichtenagentur Xinhua und des Generalkonsulats der Volksrepublik China in Los Angeles die "Happy Spring Festival"-Fotoausstellung in einem Einkaufszentrum in Los Angeles sowie chinesische Opern- und Ballettaufführungen veranstaltet.

The "Happy Spring Festival" photo exhibition in South Coast Plaza Mall at Los Angeles. (Photo: Business Wire)

Das Frühlingsfest, eine chinesische Tradition, die Wiedersehen und Hoffnung symbolisiert, hat eine über 4000 Jahre alte Geschichte. Es dauert rund drei Wochen und beginnt eine Woche vor dem chinesischen neuen Mondjahr und endet mit dem Laternenfest (am 15. Tag des neuen Jahres). Nicht nur die Chinesen feiern es, sondern auch Menschen in vielen anderen asiatischen Ländern sowie im Ausland lebende Nachkommen, verbunden mit dem Wunsch für eine erfolgreiche Zukunft.

Ab Donnerstag, dem 26. Januarwurden im Rahmen der einwöchigen Veranstaltung im Einkaufszentrum South Coast Plaza 30 Bilder ausgestellt, um zu vermitteln, wie die Menschen in China das chinesische Neujahrsfest feiern. Die Ausstellung fand im Jewel Court des Einkaufszentrums inmitten eines offenen Gehbereichs statt, wo die Besucher stehen bleiben konnten, um exquisite Fotografien zu bewundern und mehr über die Traditionen des chinesischen Neujahrsfests zu erfahren.

Neben der Schönheit des chinesischen Frühlingsfests zeigten die 30 Fotos der Ausstellung die bezaubernden Landschaften, traditionellen Bräuche und Veranstaltungen, die im letzten Jahr in Guangdong (China) stattgefunden haben. Den Besuchern wurde empfohlen, die Beschreibungen der Fotos zu lesen, denn sie enthielten Hinweise, wie man verschiedene Preise gewinnen kann.

Von 18 bis 20 Uhr (Ortszeit) fanden Feierlichkeiten zum Premierenabend mit Live-Aufführungen des Opern- und Balletttheaters Hangzhou statt. Die Ausstellungsbesucher waren hingerissen von den Vorführungen, denn es handelte sich um das weltweit renommierte Opernensemble, das vor den Oberhäuptern der G20 während des G20-Gipfels in Hangzhou aufgetreten ist.

Als Frühlingsfest bekannt, ist das chinesisches Neujahrsfest der wichtigste Feiertag für die Menschen in China und mit der "Happy Spring Festival"-Fotoausstellung wurde das Jahr des Hahns angekündigt. Diese Ferien sind eine freudige Zeit in der chinesischen Kultur, wo Verwandte und Freunde zusammenkommen, um zu feiern, Feuerwerk zu entzünden und die Vorfreude auf eine erfolgreiche Zukunft zu teilen. Frohes neues Jahr des Hahns!

