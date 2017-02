Am Dienstag schloss der DAX mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 11.549 Punkten. Während des Nachmittags war dieses Plus jedoch größer. So stieg der Leitindex zwischenzeitlich wieder über die 11.600 Punkte-Marke. Die Nervosität und Unsicherheit der Anleger hat ihn aber eben schnell wieder zurück fallen lassen. Aus charttechnischer Perspektive haben die Bullen auf der Oberseite vorerst weiterhin Ziele bis auf 11.600 bzw. 11.680 Punkte im Visier. Eine Bärenattacke könnte dagegen zunächst Ziele bis 11.480 bzw. 11.430 Punkte anlaufen.