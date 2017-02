US-Präsident Trump und sein türkischer Kollege Erdogan haben sich der engen Partnerschaft beider Länder versichert. Ein Thema: der Anti-Terror-Kampf. CIA-Chef Pompeo fliegt zu Sicherheitsgesprächen in die Türkei.

US-Präsident Donald Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben ihre gemeinsame Verpflichtung im Kampf gegen Terrorismus betont. Trump habe bekräftigt, die Türkei sei ein "strategischer Partner und Nato-Verbündeter", teilte das Weiße Haus nach einem Telefongespräch der Staatenlenker am Dienstag mit. Der US-Präsident habe zudem die Rolle der Türkei im Vorgehen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat begrüßt - und ein gemeinsames Vorgehen vereinbart.

Die Kooperation betreffe die beiden von der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Städte Rakka und Al-Bab, verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen in Ankara. ...

