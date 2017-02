IRW-PRESS: MOOVLY MEDIA INC: Moovly schließt die Integration von VideoBlocks ab und erweitert seine Plattform um Medieninhalte im Wert von 10 Millionen US-Dollar

VANCOUVER, KANADA -- (8. Februar 2017) Moovly Media Inc. (TSX VENTURE: MVY) (FRANKFURT: 0PV2) (Moovly oder das Unternehmen) freut sich über die Bekanntgabe, dass die Integration von über 500.000 digitalen Vermögenswerten in Form von Videos, Animationen, Tönen und Grafiken in die neuen HTML5-basierte Editor-Software erfolgreich abgeschlossen ist.

Im Oktober 2016 hatte Moovly angekündigt, das Unternehmen werde eine Partnerschaft mit dem Anbieter von Medienbeständen VideoBlocks eingehen und seine Plattform um über eine halbe Million Multimedia-Inhalte im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar erweitern. Diese digitalen Vermögenswerte sind nun aktiviert und im neuen HTML5-basierten Editor verfügbar. Moovly kann dadurch seinen Benutzern im Vergleich zu anderen Lösungen für die Online-Video-Erstellung eine Vielzahl digitaler Ressourcen anbieten.

Geert Coppens, CTO von Moovly sagte dazu: Diese Bekanntgabe zeigt, dass Moovly ein führendes und handlungsfähiges Unternehmen ist. Die Kombination von verfügbaren Medieninhalten mit neuer Funktionalität ermöglicht den Benutzern, ihre Botschaften noch fesselnder und eindrucksvoller zu vermitteln. Mit der Ergänzung von VideoBlocks über den API beweist Moovly, dass es Inhalte von Dritten problemlos einbinden kann. Das Angebot von Moovly für seine Benutzer wird dadurch attraktiver, und den Eigentümern von digitalen Inhalten werden Möglichkeiten einer zusätzlichen Monetarisierung geboten.

Der HTML5-basierte Editor wird rasant weiterentwickelt und der allgemeinen Öffentlichkeit voraussichtlich in naher Zukunft zugänglich gemacht. Derzeit können ausschließlich Benutzer von Moovly nach Anfrage auf ihn zugreifen.

Über Moovly Moovly ist eine cloudbasierte Multimedia-Plattform, die es Menschen ermöglicht, auf erschwingliche, intuitive und einfache Weise beeindruckende Multimedia-Inhalte zu erstellen. Die Nutzer können aus umfassenden animierten Inhaltsbibliotheken in unterschiedlichen Stilrichtungen auswählen und ihre eigenen Bilder, Videos und Klänge hinzufügen, um fesselnde Videos und Präsentationen zu erstellen. Die fertige Arbeit wird in großen sozialen Medien wie Facebook oder YouTube veröffentlicht, zum Ansehen oder Bearbeiten in der Moovly User Gallery online geteilt oder mit einem Klick heruntergeladen.

Moovly findet heute im Bildungsbereich, in Unternehmen jedweder Größe sowie in Regierungs-, Nichtregierungs- und Non-Profit-Organisationen Anwendung. Moovly kann auch von privaten Kunden und Sendern verwendet werden, um Videos zu erstellen, die erklären, promoten, inspirieren, bilden und unterhalten. Die Videos können auf mobilen Geräten, TV-Bildschirmen, digitalen Werbetafeln und vielen weiteren Medien abgespielt werden.

Moovly macht Videoinhalte recycelbar, einfach zu bearbeiten, rasch aktualisierbar und einfach zu übersetzen - und das alles intern. Die leistungsstarken Business-Funktionen beinhalten einen API-Zugriff, individuelle Stil- und Markenbibliotheken, eine vollständige Weißproduktfunktion, eine individuelle Benutzerschnittstelle, ein hohes Maß an Sicherheit, einen erstklassigen Support und kommerzielle Unterstützungsdienstleistungen.

Die Plattform ist sowohl von Computern als auch von iOS-Mobilgeräten aus zugänglich.

Weitere Informationen über Moovly erhalten Sie auf seiner Website unter www.moovly.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Brendon Grunewald President, CEO und Director Telefon Büro: +32 9 398 81 20 E-Mail: bgrunewald@moovly.com Dan Whittle für Investor Relations Telefon: +1 604-639-4486 E-Mail: daniel.whittle@moovly.com Thorsten Strauss Marketing Director Mobil: +32 471 343 293 Email: press@moovly.com - ### -

Hinweise für Leser

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie erwarten, prognostizieren, fortsetzen, schätzen, Ziel, fortlaufend, könnte, wird, plant, sollte, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen identifizieren. Insbesondere und ohne Einschränkungen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bezüglich der zukünftigen Geschäftspläne von Moovly und die erwarteten Vorteile seiner Produkte. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass sich diese als korrekt herausstellen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen unterliegen naturgemäß unterschiedlichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Erwartungen erheblich von jenen unterscheiden, die zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, die Unfähigkeit von Moovly, weiterhin seine Produkte zu kommerzialisieren, sowie eine sinkende oder ausbleibende Nachfrage nach seinen Produkten. Weitere Risiken werden im Management Information Circular des Unternehmens vom January 27, 2017, das im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist, detailliert beschrieben. Manche andere Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten auch, jedoch nicht darauf beschränkt: die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada, den USA und weltweit; die Branchenbedingungen; unerwartete betriebliche Ereignisse; die Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen Dritter zu erlangen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; das Erfordernis, bestimmte Genehmigungen von Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität des Aktienmarktes; der Wettbewerb, z. B. um Kapital und qualifiziertes Personal; Änderungen der Steuergesetze; sowie andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Liste der Risikofaktoren nicht vollständig ist.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt dargelegt. Die Leser sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Informationen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen und nicht zu anderen Zwecken als ihrem Bestimmungszweck verwenden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38829 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38829&tr=1

