Liebe Leser,

die Sparte Zivile Instandhaltung der MTU Aero Engines verzeichnete zum 4. Mal in Folge einen Rekordumsatz. Damit ist die Wartung der am stärksten wachsende Unternehmensbereich. Der Hauptabsatztreiber sprang in den ersten 9 Monaten um 19% auf 1,37 Mrd. € an. Der Gesamtumsatz konnte um 4% auf 3,4 Mrd. € erhöht werden. Aufgrund von Hitzeproblemen beim Triebwerk PW1100G-JM für den Langstreckenflieger A320neo hat sich die Auslieferung verzögert. Daraus resultierte ein Umsatzrückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...