FRANKFURT (Dow Jones)--Das Thema der vergangenen Tage, die bevorstehenden Wahlen in Europa, sollten auch zur Wochenmitte das Geschehen bei den Bundesanleihen mitbestimmen. So weisen die Anleihestrategen der Commerzbank darauf hin, dass Le Pen ihren Vorsprung im der täglichen Ifop-Umfrage weiter ausgebaut habe. Die Sorge um die politische Zukunft Frankreichs habe bereits Spuren am Anleihemarkt hinterlassen. So sei der OAT-Bund-Spread bei den Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren auf 100 Basispunkte gestiegen. Sollte sich die politische Lage in Europa wieder entspannen, ist mit Druck bei den Bundesanleihen zu rechnen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel um sieben Ticks auf 163,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,58 Prozent und das Tagestief bei 163,44 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 12.541 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt vier Ticks auf 133,67 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 02:50 ET (07:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.