Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Palfinger-Aktien von 35,6 Euro auf 37,0 Euro angehoben. Der Kranhersteller hat am gestrigen Dienstag seine Jahreszahlen für 2016 vorgelegt.

Neben der starken Umsatzentwicklung hebt das Berenberg-Analystenteam um Julia Scheufler die Ausweitung der operative Marge (Ebit-Marge) beim Kerngeschäft "Land" in der Region Europa als "beeindruckend" hervor. Das "Land"-Geschäft in Nordamerika habe dagegen 2016 enttäuscht, was die Rentabilität betrifft. Allerdings erwarten die Experten für 2017 einen Turnaround.

Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die Berenberg-Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2,09 Euro. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre 2018 und 2019 belaufen sich auf 2,68 bzw. 2,83 Euro je Anteilsschein. Die Dividendenprognosen für den Zeitraum von 2017 bis 2019 wurden mit 0,69 bzw. 0,88 sowie 0,93 Euro je Titel beziffert.

An der Wiener Börse starteten die Palfinger-Aktien am Mittwoch mit plus 0,92 Prozent bei 32,90 Euro in den Handel.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/ste

AFA0009 2017-02-08/09:26

ISIN: AT0000758305