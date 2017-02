DAX-Analyse am Morgen: Es wird weiter geschaukelt

Nach dem verkorksten Wochenauftakt starteten die deutschen Blue Chips am gestrigen Dienstag zunächst eine veritable Gegenbewegung (Tageshoch bei 11.606). Doch zur Schlussglocke bröckelten die Gewinne sukzessive wieder ab, sodass letztendlich nur ein mageres Plus von 0,3% auf 11.549 Punkte in den Feierabend gerettet werden konnte. Dabei waren die Vorgaben aus Übersee hervorragend:

Mit neuen Allzeithoch bei nun 20.155 Zählern nahm der Dow Jones die Rekordjagd der vergangenen Wochen wieder auf, wobei im Nasdaq 100 ebenfalls ein frisches Alltime-High markiert wurde und der breiter gefasste S&P 500 nur hauchdünn unter dem bisherigen Höchststand blieb. In den USA klettern die Kurse also munter weiter, während hierzulande offenbar noch die Skepsis dominiert. Dabei stehen dem DAX unverändert alle Möglichkeiten offen:

Den vollständigen Artikel lesen ...