TOKIO /SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch nach einer Erholung im späten Geschäft überwiegend freundlich aus dem Handel gegangen. Im Verlauf hatten sie sich noch uneinheitlich präsentiert. Da sorgten noch weiter nachgebende Ölpreise sowie die politischen Unwägbarkeiten in Europa und den USA für Verunsicherung, obwohl an der Wall Street zum Teil neue Rekordhochs bei den Indizes erzielt wurden.

In Tokio führten Teilnehmer die Gewinne auf positive Unternehmenszahlen zurück, in Sydney war von einer technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste die Rede. Der Nikkei-Index schloss ein halbes Prozent höher mit fast 19.008 Punkten. In Schanghai ging es ebenfalls um ein halbes Prozent nach oben und auch in Hongkong zeigte sich der Index im Späthandel dank eines Spurts in der zweiten Handelshälfte deutlicher im Plus.

In Seoul blieb eine Schlusserholung aus, der Kospi gab um 0,5 Prozent nach. In Sydney erholte sich der Index um 0,5 Prozent, getragen besonders von steigenden Aktienkursen der Banken. Auf dem aktuellen Niveau schienen australische Aktien in etwa richtig bewertet, nun warte man auf neue Impulse von den Quartalsberichten, sagte Ric Spooner, Chefanalyst bei CMC Markets.

Ölaktien unter Druck

Wegen der fallenden Ölpreise gehörten Aktien aus dem Ölsektor zu den Verlierern. In Tokio fielen JX Holdings um 2,5 und Inpex um 1,1 Prozent, in Hongkong Cnooc um 0,6 Prozent, in Sydney schlossen Oil Search, Santos und Woodside bis zu 1,3 Prozent im Minus.

Die Ölpreise gaben in Asien zunächst deutlich weiter nach, nachdem es am Vortag bereits - teils bedingt durch einen festeren Dollar - kräftiger abwärts gegangen war. Im asiatischen Handel litten die Preise unter neuen Vorratsdaten, die zeigen, dass die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche mit über 14 Millionen Barrel massiv gestiegen sind.

Die Prognose für die im späteren Tagesverlauf zur Bekanntgabe anstehenden offiziellen US-Ölvorräte lautet dagegen lediglich auf eine Zunahme von 2,5 Millionen Barrel. Im Verlauf stabilisierten sich die Ölpreise aber etwas, Brentöl kostete zuletzt 54,76 Dollar, nur noch ein halbes Prozent weniger als im späten US-Geschäft.

Klare Favoriten an den chinesischen Börsen waren Immobilienaktien. Sie profitierten von gut ausgefallenen Verkaufszahlen im Januar von Unternehmen wie Country Garden, Evergrande und Greenland. Zudem stufte Morgan Stanley die Branche gerade erst auf "attractive" hoch und begründete dies unter anderem mit günstigen Bewertungen. Für die jeweiligen Aktien ging es um bis zu 8,3 Prozent durchweg stark nach oben. Außerdem schnellten Guangzhou R&F um 8,6 Prozent nach oben, China Resources Land um 7,0 Prozent.

Asahi Glas und Mitsubishi Chemical überzeugen

Überzeugende Quartalszahlen trieben in Tokio die Kurse von Asahi Glass und Mitsubishi Chemical um 9,1 bzw. 5,1 Prozent nach oben. Asahi hatte einen 11-prozentigen Nettogewinnanstieg berichtet und außerdem einen Aktienrückkauf angekündigt. Mitsubishi Chemical kündigte eine höhere Dividende an und hob außerdem den Ausblick an.

Verkauft wurden in Tokio Fujitsu und Fuji Electric, weil beide Unternehmen ihre Überkreuzbeteiligung abbauen wollen. Damit drohe dem Markt ein Aktienüberhang, hieß es. Fujitsu verloren 3,7 und Fuji 1,8 Prozent.

Nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen legten Cimic (ehemals Leighton) in Sydney um 7,6 Prozent zu. In Taipeh stieg die Aktie des Apple-Auftragsfertigers Hon Hai um 2 Prozent. Hier habe es Spekulationen gegeben, dass Hon Hai einen Produktionsstandort in den USA eröffnen wolle, hieß es.

In Seoul wurde der Handel mit den Aktien der in Auflösung befindlichen Reederei Hanjin Shipping ausgesetzt, nachdem der offizielle Termin für die Liquidation des bankrotten Unternehmens, das auch nicht mehr den Rückhalt des Großaktionärs Korea Development Bank hat, auf den 17. Februar, festgesetzt wurde.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD S&P/ASX 200 (Sydney) 5.651,40 +0,52% -0,84% Nikkei-225 (Tokio) 19.007,60 +0,51% -0,56% Kospi (Seoul) 2.065,08 -0,49% +1,91% Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.167,45 +0,46% +2,06% Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.492,69 +0,69% +6,00% Straits-Times (Singapur) 3.069,26 -0,08% +6,54% KLCI (Malaysia) 1.687,65 -0,07% +2,80% BSE (Mumbai) 28.297,97 -0,13% +6,28% DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,0659 -0,2% 1,0681 1,0672 +1,4% EUR/JPY 119,85 -0,1% 119,97 119,67 -2,5% EUR/GBP 0,8529 -0,1% 0,8540 0,8628 +0,1% GBP/USD 1,2499 -0,1% 1,2508 1,2371 +1,3% USD/JPY 112,46 +0,1% 112,32 112,14 -3,8% USD/KRW 1148,46 +0,4% 1143,34 1145,53 -4,9% USD/CNY 6,8859 +0,0% 6,8843 6,8827 -0,9% USD/CNH 6,8558 +0,3% 6,8378 6,8329 -1,7% USD/HKD 7,7588 +0,0% 7,7587 7,7577 +0,1% AUD/USD 0,7621 -0,1% 0,7626 0,7628 +5,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,72 52,17 -0,9% -0,45 -5,4% Brent/ICE 54,76 55,05 -0,5% -0,29 -4,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,73 1.233,75 -0,2% -2,02 +7,0% Silber (Spot) 17,66 17,71 -0,3% -0,05 +10,9% Platin (Spot) 1.007,35 1.005,50 +0,2% +1,85 +11,5% Kupfer-Future 2,68 2,63 +1,7% +0,04 +6,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 02:59 ET (07:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.