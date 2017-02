Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BIZ/Borio: Baseler Ausschuss zuversichtlich für Basel 3

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht geht nach Aussage von Claudio Borio, Leiter der Abteilung für Geldpolitik und Ökonomie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), davon aus, dass sich die Aufsichtsbehörden weltweit auf das neue Regelwerk Basel 3 einigen werden. "Der Baseler Ausschuss ist immer noch zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt werden kann", sagte Borio in Frankfurt. Der Baseler Ausschuss ist der BIZ angegliedert.

IWF lässt Grexit-Ängste aufkeimen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt abermals vor einem Grexit. Dem Land drohe angesichts in der Sackgasse steckender Gespräche ein Rauswurf aus der Gemeinschaftswährung. Damit sendet der IWF das bisher eindeutigste Signal, dass er wohl nicht mehr bereit ist, in naher Zukunft Europa bei der Rettung des hochverschuldeten Landes zu helfen. IWF-Vertreter fordern von Athen und dessen europäischen Gläubigern viel tiefere ökonomische Einschnitte und auch deutliche Schuldenerleichterungen, bevor der Fonds auch nur einen Cent zusätzlich beisteuern werde.

Bundesbankpräsident warnt vor Handelskrieg zwischen USA und EU

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die USA vor einem Handelskrieg mit der Europäischen Union gewarnt. "Wenn die Politik Handelsbarrieren errichtet oder einen Abwertungswettlauf anzettelt, gibt es am Ende nur Verlierer", sagte Weidmann den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Weidmann, der auch dem Rat der Europäischen Zentralbank angehört, sprach von einer Vielzahl beunruhigender Äußerungen aus den USA.

BoJ: Unklarheit über US-Wirtschaftspolitik sorgt für Unsicherheit

Das Gebaren der US-Administration unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump macht die Bank of Japan (BoJ) zunehmend nervös. Wie aus der Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rates vom 30. und 31. Januar hervorgeht, sorgt der Mangel an Klarheit über die künftige Ausrichtung der US-Wirtschaftspolitik nach Einschätzung der Vertreter der japanischen Notenbank für entsprechend unsichere Wachstumsaussichten sowohl in Japan als auch in den USA.

Behinderungen an Flughäfen in Berlin, Stuttgart, Hamburg wegen Streiks

Wegen Warnstreiks des Bodenpersonals haben Reisende an den Flughäfen in Berlin, Hamburg und Stuttgart am Mittwoch mit erheblichen Verzögerungen zu kämpfen. Wie Vertreter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi der Nachrichtenagentur AFP am Morgen sagten, gab es in Berlin und Stuttgart bereits starke Einschränkungen durch die Streiks.

Fillon gerät in Scheinbeschäftigungs-Affäre weiter unter Druck

In der Scheinbeschäftigungs-Affäre um seine Ehefrau gerät der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon immer stärker unter Druck. Die Satire- und Investigativzeitung "Le Canard Enchaîné" berichtete vorab aus ihrer Mittwochsausgabe, Fillons Frau habe als parlamentarische Assistentin ihres Mannes außergewöhnlich hohe Abfindungen von insgesamt 45.000 Euro kassiert. Fillon wies die Vorwürfe am Dienstag als "Lügen" zurück.

EVP-Fraktionschef warnt vor Trumps Plänen zur Finanzmarkt-Deregulierung

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hat vor den Plänen von US-Präsident Donald Trump zur Deregulierung der Finanzmärkte gewarnt. "Den US-Steuerzahlern könnte diese Politik von Präsident Trump teuer zu stehen kommen. Europa darf sich diesem Kurs nicht anschließen", sagte der CSU-Vizevorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Trump bekennt sich in Telefonaten mit Erdogan und Rajoy zur Nato

US-Präsident Donald Trump hat bei Telefonaten mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy die Bedeutung der Nato bekräftigt. In seinem Gespräch mit Erdogan versicherte Trump der Türkei die Unterstützung der USA "als strategischer Partner und Nato-Verbündeter", wie das Weiße Haus mitteilte.

Trumps Bildungsministerin kommt nur dank Intervention ins Amt

Nur mittels einer historisch beispiellosen Intervention aus dem Weißen Haus hat es die neue US-Bildungsministerin Betsy DeVos ins Amt geschafft. Bei der Abstimmung am Dienstag im Senat über die Kabinettskandidatin von US-Präsident Donald Trump machte Vizepräsident Mike Pence von seinem in der Verfassung verankerten Recht Gebrauch, sich an dem Votum zu beteiligen - und verhalf DeVos so zu ihrer hauchdünnen Mehrheit.

US-Berufungsgericht prüft Argumente zu Trumps Einreisebann

Nächster Akt im Justizdrama um den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisebann: Vor einem Bundesberufungsgericht in San Francisco sind am Dienstag die Argumente der Regierung und von gegen das Dekret klagenden Bundesstaaten aufeinandergeprallt. Das Gericht will noch diese Woche entscheiden, ob es an der von einer unteren Instanz verfügten Aufhebung des Trump-Dekrets festhält oder nicht. Letztlich dürfte der Streit vor dem Obersten Gericht landen.

US-Republikaner wollen Green-Card-Vergabe reduzieren

Nach der illegalen Einwanderung wollen die Republikaner im US-Senat nun auch die legale Einwanderung beschneiden. Nach dem Willen zweier republikanischer Senatoren soll die Vergabe der so genannten Green Cards, also der Berechtigung zum unbegrenzten Aufenthalt in den USA, um die Hälfte pro Jahr reduziert werden, wie aus dem am Dienstag eingebrachten Gesetzentwurf hervorgeht. Auch die berühmte jährliche Green-Card-Lotterie soll abgeschafft werden.

Chef der US-Luftwaffe sieht Pläne für massivere Luftangriffe auf IS kritisch

Der Chef der US-Luftwaffe hat Überlegungen der neuen US-Regierung zur Intensivierung der Luftangriffe auf die Dschihadistenmiliz IS skeptisch bewertet. Ein stärkerer Einsatz der Luftwaffe müsste abgestimmt werden mit einem parallelen Vormarsch von Anti-IS-Kräften am Boden, sagte General David Goldfein in Washington. Zudem müsse der Militäreinsatz eingebettet sein in politische und diplomatische Bemühungen.

Türkische Regierung entlässt erneut tausende Staatsangestellte

Knapp sieben Monate nach dem gescheiterten Putschversuch hat die türkische Regierung erneut tausende Staatsangestellte ihrer Ämter enthoben. Das Dekret der Regierung, das am Dienstagabend veröffentlicht wurde, betrifft 4.464 Staatsangestellte. Unter den Entlassenen sind 2.585 Bedienstete des Bildungsministeriums, 893 Mitglieder der Gendarmerie und 88 Angestellte des öffentlichen Fernsehsenders TRT.

Thailands Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,5%

US/Verbraucherkredite Dez plus 14,16 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Nov revidiert plus 25,21 Mrd USD (vorl: plus 24,53 Mrd USD)

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 1,112 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,302 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 1,112 Bill JPY; +18,3% gg Vj

Taiwan Verbraucherpreise Jan +2,25% gg Vorjahr (PROG +2,1%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.