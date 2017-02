Frankfurt - Nachdem es am Montag für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlicher nach unten ging, erholte sich der Index gestern wieder etwas, so die Analysten der Helaba. Nach wie vor sei festzustellen, dass die politischen Rahmenbedingungen, sowohl aus den USA als auch aus Europa (beispielsweise Frankreich) für Verunsicherung sorgen und deutliche Bremsspuren an den Märkten hinterlassen würden.

