Elvir Kolak (46) verstärkt ab sofort das Führungsteam von BELFOR Europe. Als Managing Director ist er künftig auch für die Märkte Polen und Großbritannien zuständig. Zuvor hatte Kolak bereits das Geschäft von BELFOR in Deutschland und Dänemark geleitet. "Mit der Ernennung von Elvir Kolak zum Managing Director gehen wir den nächsten Schritt in der Umsetzung der neuen Wachstumsstrategie. Wir wollen die eigenen Marktvorteile ausbauen und die Kundennähe stärken", sagt Conor Roche, Managing Director von

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170208005080/de/

Elvir Kolak, Geschäftsführer, BELFOR Europe GmbH (Photo: Business Wire)

BELFOR Europe. BELFOR ist ein international führender Schadenssanierer, das europäische Headquarter hat seinen Sitz in Duisburg.

BELFOR bietet sowohl leistungsstarke und verlässliche Hilfe für Privatpersonen als auch maßgeschneiderte Lösungen bei industriellen Großschäden. Als einziger Anbieter für Brand- und Wasserschadensanierungen verfügt BELFOR über Experten, die sich auf die Sanierung von Maschinen, Schadstoffen und die Entwicklung von Sanierungs-Chemikalien spezialisiert haben. Die Nähe zum Kunden, der Erfolg durch Innovation und engagierte Mitarbeiter sind dabei zentrale Treiber der Wachstumsstrategie von BELFOR.

Mit Elvir Kolak steigt im Unternehmen ein renommierter internationaler Experte für Management, Change und Sales auf. Der 46-Jährige ist seit 2011 als CEO der BELFOR Deutschland GmbH beschäftigt. Zuvor arbeitete der BA-Absolvent in leitenden Positionen für unterschiedliche internationale Schadenssanierer in den Bereichen Management und Sales. Zudem verfügt Kolak über Erfahrungen in Cross Cultural Management sowie Change Management. "Für meinen Kollegen Conor Roche und mich ist Elvir Kolak die genau passende Wahl", sagt BELFOR-CEO Sheldon Yellen. "Gemeinsam mit ihm, dem Managementboard und der Unterstützung unseres erfahrenen internationalen Expertenteams wird es gelingen, unser Wachstum optimal voranzutreiben und damit nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Über BELFOR

BELFOR ist das weltweit führende Unternehmen in der Schadensanierung und technischen Instandsetzung. Dabei setzt BELFOR auf über 35 Jahre Erfahrung, modernstes technisches Equipment, 7.000 Mitarbeiter in mehr als 300 Niederlassungen in 28 Ländern und Einsatzbereitschaft an 365 Tagen im Jahr, rund und um die Uhr. In Deutschland ist BELFOR mit mehr als 700 Mitarbeitern und einem flächendeckenden Niederlassungsnetz in kürzester Zeit im Einsatz.

Wenn Sie BELFOR besser kennenlernen wollen, besuchen Sie uns auf http:///www.belfor.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170208005080/de/

Contacts:

BELFOR Europe GmbH

Cornelia Meyer von Bremen

Head of Corporate Marketing Communications

Tel. +49 (0)203-75640-300

Fax +49 (0)203-75640-6300

Mobil: +49 (0)170 930 64 22

cornelia.meyervonbremen@belfor.com