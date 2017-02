Bern (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100010502 heruntergeladen

werden -



Dank einem sehr guten vierten Quartal haben die im Verband

SUISSEDIGITAL vereinigten Glasfaserkabelnetze das Jahr 2016 mit einem

Wachstum von 5'400 Abonnementen abgeschlossen. Hauptsächlich zu

diesem Wachstum beigetragen haben die Festnetz- und die

Mobiltelefonie. Für das laufende Jahr erwartet SUISSEDIGITAL einen

Zuwachs beim digitalen Fernsehen.



Der stärkste Treiber für das positive Jahresergebnis war wiederum

der Bereich Mobile, in welchem die Branche um 58'200 (+133 %)

gewachsen und auf über 102'000 Abonnemente gestiegen ist. Diesen

Trend wollen die SUISSEDIGITAL-Netze weiter vorantreiben. Ein

ebenfalls bemerkenswertes Wachstum findet in der Festnetztelefonie

statt. Simon Osterwalder, Geschäftsführer von SUISSEDIGITAL: "Obwohl

es sich bei der Festnetztelefonie um einen gesättigten Markt handelt,

konnten die Glasfaserkabelnetze die Zahl der Abonnemente 2016 um

18'000 (+2.5%) erneut steigern. Zusammen mit dem grossen Vorteil,

durch die Glasfaserkabel-Technologie unserer Mitglieder überall im

Verbreitungsgebiet schnellstes Internet anbieten zu können, scheinen

die Triple- und Quadrupel-Play-Angebote insbesondere bei unseren

Kunden in ländlichen Regionen sehr gut anzukommen. Bei uns gibt es

keinen digitalen Graben zwischen Stadt und Land."



Digital-TV: Massnahmen greifen



Die Glasfaserkabelnetze versorgten im vergangenen Jahr weiter

1'224'000 Kunden mit Breitbandinternet (+0.8%) und 2'432'000 Kunden

mit Digital-TV (-3.2%). Erfreulich ist, dass bei Letzterem der

Rückgang - im Vergleich zu den Vorperioden - gebremst werden konnte.

Osterwalder blickt zuversichtlich nach vorne: "Wir haben nach wie vor

rund eine Millionen mehr TV Kunden als unser erster Verfolger. Und

mit der Lancierung des Senders MySports, mit welchem wir rund drei

Millionen Haushalte erreichen, rechne ich damit, dass wir unsere

führende Rolle im Markt festigen und in einem Jahr auch einen Zuwachs

bei Digital-TV kommunizieren können."



Zahlen viertes Quartal 2016 siehe pdf



---------------------------------------------------------



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über

2.4 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und

weiteren Angeboten versorgen.



Originaltext: SUISSEDIGITAL

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100010502

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100010502.rss2



Kontakt:

Matthias Lüscher, Leiter Public Relations, Tel: 031 328 27 28,

Mobile: 079 500 06 86, info@suissedigital.ch