Die Prime Road Group (Bangkok, Thailand) und First Solar, Inc. (Tempe, Arizona, USA) meldeten am 07.02.2017 die Fertigstellung von vier Photovoltaik-Kraftwerken mit insgesamt 18 MW in den Provinzen Ayutthaya und Pathum Thani (Thailand). Sie wurden mit mehr als 158.500 Dünnschicht-Modulen von First Solar gebaut und sollen im ersten Betriebsjahr rund 29.600 Megawattstunden Solarstrom erzeugen.

