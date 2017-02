Frankfurt - Der Markt für Unternehmensanleihen wurde im Januar von einer großen Welle an Neuemissionen geflutet, die aber überwiegend gut aufgenommen wurden, so die Analysten der DekaBank.Hilfreich sei dabei die Ankaufmaßnahme der EZB gewesen, sowohl aufgrund der direkten Zeichnung der Papiere durch die Notenbanken als auch wegen der Ausweichkäufe seitens der Anleger. Von letzterem Effekt hätten auch Anleihen aus dem Non-Investmentgrade-Bereich profitiert. Sie hätten daher zunächst ihren positiven Trend seit der US-Wahl fortsetzen können. Zuletzt habe die Risikobereitschaft am Markt jedoch etwas nachgelassen, weil die Investoren auf den Politikstil des neuen US-Präsidenten verunsichert reagiert hätten. Unterstützend würden dagegen die weiterhin große Konjunkturzuversicht sowie überwiegend positive Überraschungen bei den Geschäftsberichten aus dem vierten Quartal 2016 wirken. (Ausgabe Februar/März 2017) (08.02.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...