Essen - Die deutschen Industrieproduktionsdaten konnten im Dezember im Gegensatz zu den Auftragseingängen nicht überzeugen, so die Analysten der National-Bank AG.Zu stark sollte man die schwachen Daten hingegen nicht bewerten. Es sei davon auszugehen, dass die deutsche Industrie nicht zuletzt wegen der Belebung der Weltwirtschaft sowie der Währungsentwicklung trotz aller Unwägbarkeiten sehr gut in das laufende Jahr gestartet sei. Und schließlich könne die sich andeutende protektionistisch geprägte US-Politik die deutschen Unternehmen auch positiv beeinflussen, in dem sie die Unternehmen zwinge, nach neuen Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte und Dienstleistungen zu suchen.

