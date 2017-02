Frankfurt - Ossiam erweitert das Produktangebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett um einen Misch-ETF, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control - UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1446552496/ WKN A2ANVR) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung eines diversifizierten Portfolios, bestehend aus Risikoanlagen und Geldmarkt-ETFs, zu partizipieren. Im Risikoanlagen-Portfolio seien ETFs enthalten, die westliche Aktien und Schatzanweisungen, Schwellenmärkte (Aktien und Anleihen), Unternehmensanleihen, Rohstoffe und Immobilien abbilden würden. Die Gewichtung erfolge anhand einer Mittelwert-Varianz-Optimierung. Der ETF verfüge darüber hinaus über eine Währungsabsicherung unter Verwendung einmonatiger Terminkontrakte. Das Engagement in für den Index ausgewählte und nicht auf Euro lautende ETFs sei zum Euro abgesichert.

Den vollständigen Artikel lesen ...