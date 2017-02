Die Container-Krise schlägt bei Møller-Maersk voll durch: Der Reedereikonzern hat 2016 einen Milliardenverlust gemacht. Außerdem tritt Michael Pram Rasmussen, der Chef des Verwaltungsrates, ab.

Die Krise in der Container-Schifffahrt und hohe Abschreibungen in seinen Ölsparten haben den dänischen Reederei-Konzern A.P. Møller-Maersk 2016 tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich machte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 1,9 Milliarden ...

