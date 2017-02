Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Gurktaler AG Stamm +0,01% auf 8,501, davor 39 Tage ohne Veränderung , Oberbank AG Stamm 0% auf 66, davor 21 Tage im Plus (9,31% Zuwachs von 60,38 auf 66), Oberbank AG VZ 0% auf 60,1, davor 11 Tage im Plus (9,85% Zuwachs von 54,71 auf 60,1), E.ON +0,49% auf 6,936, davor 8 Tage im Minus (-6,15% Verlust von 7,35 auf 6,9), Silver Standard Resources -2,05% auf 11,49, davor 7 Tage im Plus (18,84% Zuwachs von 9,87 auf 11,73), Caterpillar +0,47% auf 93,31, davor 6 Tage im Minus (-6,18% Verlust von 98,99 auf 92,87), Axel Springer+0,55% auf 46,805, davor 6 Tage im Minus (-4,64% Verlust von 48,81 auf 46,55), Merck Co. -1,14% auf 64,2, davor 5 Tage im Plus (5,71% Zuwachs von 61,43 auf 64,94), C.A.T. Oil -1,44% auf 7,402, davor 5 Tage im Plus (1,58% Zuwachs...

