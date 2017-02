Der Mangel ist gravierendend: Deutschlandweit fehlen bis zu 1,2 Millionen Wohnungen. Die Zahl der Baugenehmigungen und der fertiggestellten Wohnungen steigt zwar. Doch viele der Neubauten gehen am Bedarf vorbei.

Auf den ersten Blick scheint es, als könnten die deutschen Metropolen noch einiges vom Wohnungsbau in Frankfurt lernen: Der Wohnraum in der Stadt wird verdichtet, neue Wohnhochhäuser wie der Grand Tower oder ein Ensemble aus drei Objekten nahe der Einkaufspassage "My Zeil" entstehen - und somit der Wohnraum, den Immobilienexperten seit Jahren fordern: In die Höhe, nicht in die Fläche, soll in Großstädten gebaut werden.

Auf den zweiten Blick wird aber klar: Zwar baut Frankfurt im Vergleich zu allen anderen deutschen Metropolen mehr Wohnraum - aber insgesamt weniger als die Hälfte, die benötigt wird. In allen Städten wird immer noch zu wenig gebaut. Denn wie eine neue Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) für die Deutsche Invest Immobilien analysiert hat, fehlen in Deutschland bis 2020 jährlich 385.000 neue Wohnungen. Vor allem 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen werden gebraucht. Doch ausgerechnet davon werden viel zu wenig gebaut. Die Folge: Die Immobilienpreise steigen weiter.

Das Urteil von Studienautor Michael Voigtländer fällt deutlich aus: "Der Wohnraummangel ist gravierend", sagt er bei der Vorstellung der Studie in Frankfurt. Zwar ist die Zahl sowohl der fertiggestellten Wohnungen als auch der Baugenehmigungen in Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Doch das reicht noch lange nicht, findet Voigtländer. "Wir gehen nicht davon aus, dass die Bautätigkeit in den A-Städten das erforderliche Niveau an Baufertigstellungen erreichen wird." Gemeint sind Metropolen wie Berlin, Frankfurt oder München.

Vertreter aus Bund und Ländern dürfte die Studienergebnisse beunruhigen. Schließlich schien es, als wäre die Bautätigkeit auf dem richtigen Weg. Allein von Januar bis November 2016 wurden in Deutschland 340.000 Baugenehmigungen erteilt - deutlich mehr als gesamten Vorjahreszeitraum. Doch der Nachholbedarf ist einfach zu ...

