Fiserv, Goodyear, Time Warner, Whole Foods Market: Diese Zahlen könnten Sie erwarten

Zur Wochenmitte wird es in der Berichtssaison wieder etwas ruhiger. Vor US-Börsenstart werden u.a. der Reifenhersteller Goodyear und der Medienkonzern Time Warner berichten. Am Abend werden neben dem Finanz-IT-Anbieter Fiserv auch die Biosupermarktkette Whole Foods Market über die letzten drei Monate berichten. Bei Time Warner und Fiserv werden dabei deutlich Gewinnsteigerungen erwartet, während Analysten bei Goodyear und Whole Foods Market rückläufige EPS prognostizieren.

