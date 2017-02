Zürich - Wir befinden uns mitten im "Zeitalter des Kunden" - so viel ist klar. Kunden sind heute so aufgeklärt wie nie zuvor und entscheiden selbst, wie und wo sie mit einer Marke interagieren, Produkte oder Services kaufen. Es gilt also mehr denn je: Der Kunde hat das Sagen und diejenigen Unternehmen, die verstehen was ihre Kunden brauchen und wollen, werden die Nase vorn haben.

Grund genug einen Blick auf die drei entscheidenden Trends zu werfen, denen sich Unternehmen 2017 stellen müssen. Eines vorab: an Daten führt kein Weg mehr vorbei.

1. Goodbye Personalisierung, hallo Individualisierung!

"Wirkliche Individualisierung ist erreicht, wenn die Kundenintention in Echtzeit antizipiert, verstanden und in eine entsprechende Aktion umgewandelt wird", erklärt Krisi Mansfield, CX Strategy & Transformation Director bei Oracle APAC, in diesem kurzen Video.

Das bedeutet nichts anderes, als dem Kunden exakt die Markenerfahrung zu bieten, die er sich wünscht. Obwohl die Idee nicht neu und bereits viel diskutiert worden ist, entsteht echte Individualisierung nur durch eine sehr ausgereifte Customer Experience (CX). Dieses hohe Level erreichen aber bisher nur wenige Organisationen. Was ist also zu tun?

Um individualisierte Kundenerfahrungen zu schaffen, sollten CX-Manager:

Kundenerfahrungen um die Customer Journey herum stricken: Um das zu schaffen, müssen Sie vorab ermitteln, wie die Pfade Ihrer Kunden bis zur Kaufentscheidung genau aussehen und welche Daten darauf hinweisen, dass sich ein Kunde auf einer bestimmen Reise befindet. Und dann geht es natürlich darum, die Inhalte und Funktionalitäten zu finden, die Kunden brauchen, um ihrem Ziel näher zu kommen. Sich fragen, wie Kundendaten für jede einzelne Interaktion genutzt werden können: Wer versucht, Individualisierung zu erreichen, indem für vorhandene Daten neue Verwendungen gefunden werden, zäumt das Pferd von hinten auf. Der richtige Ausgangspunkt für CX-Manager ist, sich zu fragen, wie eine bestimmte Interaktion für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...