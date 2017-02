Frankfurt - In letzter Zeit haben zahlreiche Vertreter der US-Notenbank davon gesprochen, dass drei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr gerechtfertigt seien, so die Analysten der Helaba.Schon bei der Notenbanksitzung im Dezember sei von den FOMC-Mitgliedern ein Leitzinsband von 1,25% bis 1,50% Ende 2017 als angemessen betrachtet worden (dot plots). Marktteilnehmer würden allerdings daran zweifeln und bis Ende dieses Jahres seien nur zwei Schritte vollständig eskomptiert. Dies liege unter anderem an dem weiterhin gedämpften Preisdruck. Zwar habe es ölpreisbedingte Anstiege gegeben und auch die Inflationserwartungen seien seit dem Wahlsieg Donald Trumps erhöht, Letztere würden aber seit mittlerweile drei Monaten im Bereich von 2,40% bis 2,50% konsolidieren. Darüber hinaus sei der Lohndruck am Arbeitsmarkt nur mäßig, obwohl die Arbeitslosenquote mit Werten unterhalb von 5% auf Vollbeschäftigung hindeute und sich der Stellenzuwachs zuletzt beschleunigt habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...