Rapperswil (ots) - Das Online-Startup bexio lancierte im November

2015 die schweizweit erste Schnittstelle zwischen

Buchhaltungssoftware und E-Banking. Nur 15 Monate später bietet bexio

nun Verbindungen zu den fünf grössten Schweizer Banken an:

Postfinance, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank und neu Credit

Suisse.



Früher war für Kleinunternehmen das Abgleichen von Aufträgen mit

dem Bankkonto eine mühsame und zeitintensive Arbeit mit Papier und

Bleistift. Das Online-Startup bexio änderte dies vor etwas mehr als

einem Jahr. Und das Angebot stösst auf Anklang: In nur 15 Monaten

sind bereits die 5 grössten Schweizer Banken verbunden.



Finanztechnologien sind zunehmend ein Bedürfnis von Schweizer

Unternehmern: «Der Fintech-Trend erreicht so auch Kleinunternehmen»,

freut sich Jeremias Meier, Mitgründer und Geschäftsführer von bexio.

Das Abgleichen von Debitoren und Kreditoren mit Gutschriften und

Belastungen auf dem Bankkonto erfolgt online. Zudem können

Zahlungsaufträge direkt aus der Buchhaltungssoftware ans E-Banking

übermittelt werden. Die doppelte Erfassung entfällt und

Kleinunternehmer sparen enorm Zeit; Woche für Woche. Dank dem Banking

treibt bexio die Digitalisierung in KMU weiter voran.



Neu auch mit Credit Suisse



bexio hat vor etwas mehr als einem Jahr in enger Zusammenarbeit

mit dem bevorzugten Bankpartner UBS die schweizweit erste Verbindung

von Buchhaltungssoftware und E-Banking lanciert. Danach folgten

Postfinance, Zürcher Kantonalbank und Raiffeisen. Jetzt folgt mit der

Anbindung an Credit Suisse nun bereits das fünfte Finanzinstitut.

Damit bietet bexio nun Schnittstellen zu den fünf grössten Schweizer

Banken an (gemessen an der Bilanzsumme gemäss Zahlen der

Schweizerischen Nationalbank SNB).



Den Fintech-Trend fortsetzen



«Wir werden die Buchhaltung immer weiter automatisieren und

Kleinunternehmern und ihren Treuhändern so eine tagesaktuelle Sicht

auf ihre Finanzen ermöglichen», verspricht Jeremias Meier, Mitgründer

und Geschäftsführer von bexio. So werden Schnittstellen zu weiteren

Finanzinstituten folgen, wie beispielsweise zur Thurgauer

Kantonalbank.



Über bexio



bexio ist die führende Anbieterin webbasierter Business Software

für Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Sämtliche Daten

sind online verfügbar - arbeiten ist jederzeit und überall mit allen

Geräten möglich. Mit bexio können Unternehmen Offerten und Rechnungen

schreiben, Kundendaten verwalten, die Buchhaltung abwickeln,

Zahlungen ausführen und abgleichen sowie online mit dem Treuhänder

zusammenarbeiten. bexio mit Sitz in Rapperswil am Zürichsee hat über

8000 Kunden und mehr als 50 Mitarbeitende. www.bexio.com



