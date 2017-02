Der Präsident hatte die schnelle Fertigstellung bereits verfügt. Jetzt gestattet die US-Armee, der das Land gehört, den Bau des letzten Teilstücks der Öl-Pipeline Dakota Access. Ein Indianerstamm protestiert.

Die US-Armee macht den Weg für das letzte große Teilstück der umstrittenen Öl-Pipeline Dakota Access frei. Sie werde die Unterquerung des Oahe-Stausees am Missouri im Staat North Dakota gestatten, teilte die Armee dem US-Kongress am Dienstag mit. Die Genehmigung solle am (heutigen) Mittwoch vorliegen.

Die Indianerstamm Standing ...

