Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Händler verweisen dabei auf die US-amerikanischen und die asiatischen Aktienmärkte, die leicht positive Vorgaben liefern. Die fortgesetzte Rekordjagd an der Wall Street helle auch die Stimmung der Anleger hierzulande auf, heisst es. Zudem wiesen steigende Rohstoffpreise auf eine beschleunigte wirtschaftliche Aktivität hin.

Ob die zuletzt wieder konstruktive Grundstimmung anhalte, müsse sich aber noch zeigen, so Händler. Bekanntlich waren zuletzt neben der Politik der neuen US-Administration auch die Zukunft der Eurozone und Griechenland ein Thema. Das Geschehen hierzulande steht am Berichtstag derweil ganz im Zeichen der drei Blue Chips, die heute ihren Geschäftsgang für 2016 offenlegen. Es sind dies Swisscom, ABB und Syngenta.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,10% höher bei 8'378,82 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,12% auf 1'331,34 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,11% auf 9'171,96 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln werden 22 höher, sieben tiefer und einer (Kühne+Nagel) unverändert gehandelt.

An der Spitze des SMI-Tableaus stehen die Aktien von Swisscom (+2,7%). Der Telekomriese hat mit seinem Jahresumsatz die ...

