BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat seine Wachstumsschätzung für das laufende Jahr erhöht. Der DIHK sagt für 2017 nun einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,6 Prozent voraus. Im Hebst lautete die Prognose noch auf plus 1,2 Prozent. "Berücksichtigt man die geringere Zahl an Arbeitstagen in diesem Jahr, bleibt die Dynamik gegenüber 2016 unverändert", erklärte DIHK-Chef Martin Wansleben. Im alten Jahr hatte die deutsche Wirtschaft ein Wachstum von 1,9 Prozent erreicht. Die Bundesregierung rechnet für 2017 mit einem Wachstum von 1,4 Prozent.

Trotz großer politischer Unsicherheiten in Europa und den USA ist die Stimmung bei den Mitgliedsunternehmen blendend. Die aktuelle Geschäftslage der 27.000 befragten Unternehmen liegt auf einem Rekordniveau. Auf die kommenden Monate blicken die Geschäftsführer zuversichtlich. "Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Die Erwartungen hellen sich wieder auf", sagte Wansleben. Treiber seien vor allem Industrie und Bau. Die Exportunternehmen setzen darauf, dass der Welthandel seine Schwächephase überwindet. Die Firmen brauchen wegen der robusten Konjunktur mehr Personal und werden laut DIHK-Prognose 350.000 zusätzliche Stellen schaffen.

February 08, 2017 03:54 ET (08:54 GMT)

