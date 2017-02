Frankfurt - Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist ein wichtiger Anker für einen schwachen Euro auch in den kommenden Jahren, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten der DekaBank rechnen mit der von EZB-Präsident Draghi angekündigten Verlängerung des Anleiheankaufprogrammes bis Ende 2017. Im nächsten Jahr dürfte die EZB dann die Wertpapierkäufe zurückfahren und in 2019 schließlich auch keine Reinvestitionen aus den Rückflüssen fälliger Anleihen mehr vornehmen. Mit der ersten Anhebung des Leitzinses auf ein Niveau von 0,10% rechnen die Analysten der DekaBank erst im Herbst 2020. Bereits Ende 2019 würden sie dagegen ein Leitzinsniveau von 3,00% in den USA erwarten, das sich bis April 2020 auf 3,75% erhöhe. Ein Leitzinsunterschied von 300 Basispunkten zwischen den USA und dem Euroraum wäre ein Allzeithoch. Daher dürfte der Euro gegenüber dem US-Dollar auf Sicht von zwei Jahren in Richtung eines Wechselkurses von 1,00 EUR/USD abwerten.

