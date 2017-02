Frankfurt - Nachgebenden Notierungen an den internationalen Aktienbörsen zum Trotz engagieren sich viele Anleger weiterhin in ETFs, die die Wertentwicklung von Unternehmen entwickelter Staaten abbilden, so die Deutsche Börse AG."Mit 42.000 Trades hatten wir eine sehr aktive Woche", melde Andreas Bartels von der Commerzbank. Über alle Anlageklassen hinweg seien Anleger mit 55 Prozent Käufen nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Dennoch verbuche Bartels erste Abflüsse aus Indexfonds mit US-Aktien wie dem MSCI USA (ISIN DE000A1H53M7/ WKN A1H53M, ISIN FR0010688275/ WKN A0REJY) und S&P 500 (ISIN LU0488316133/ WKN ETF012, ISIN IE00B3XXRP09/ WKN A1JX53, ISIN LU0490618542/ WKN DBX0F2). Nach den ansehnlichen Zuwächsen von rund 8 Prozent beim S&P 500 und gut 6 Prozent beim Dow Jones Industrial seit der Wahl Trumps im November hätten sich vermutlich erste Anleger für das Glattstreichen von Gewinnen entschieden.

Den vollständigen Artikel lesen ...