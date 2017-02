Der Goldpreis kann sich stabil am Widerstand, der Zone um 1.234$ behaupten. Charttechnisch besteht weiterhin die Aussicht auf eine Pause am erreichten Niveau - doch unter Berücksichtigung des Tagesliniencharts wäre auch alternativ ein weiterer dynamischer Anstieg einzuplanen. Die Tageskerzen in Verbindung mit der Trendanalyse lassen noch eine Verschnaufpause ...

Den vollständigen Artikel lesen ...