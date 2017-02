Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mörfelden-Walldorf (pts013/08.02.2017/10:15) - Die führenden internationalen Unternehmen arbeiten Hand in Hand, um die fehlerfreie Automatisierung von Core-Banking-Prozessen zu unterstützen, einschließlich der Erstellung von Geschäftsabschlüssen. Automic Software, der führende Anbieter von Business Automation Software, stellt Automic Workload Automation auf dem Temenos MarketPlace zur Verfügung. Automics leistungsstarke Automatisierungsprodukte unterstützen ab sofort Temenos, die weltweit führende Banking-Software. Automic Workload Automation ermöglicht die Durchführung von unternehmenskritischen Close-of-Business (COB)-Prozessen über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, wodurch der Zugriff auf das System verringert wird und zusätzliche Informationen auf Echtzeit-Dashboards bereitgestellt werden können. Automic Workload Automation und Temenos Core Banking arbeiten reibungslos zusammen, um alle COB-Workload- sowie andere Hilfsprozesse wie Dateiübertragungen, Backups und Reporting zu automatisieren. Als Vorreiter stellt Automic Temenos lokal, über Microsoft Azure in der Cloud und in einer hybriden Cloud-Umgebung bereit. Darüber hinaus bietet der Temenos-Marktplatz Cloud-Deployments über sein Online-Bereitstellungssystem an. Vor kurzem hatte die Meezan Bank sowie andere weltweit führende Finanzdienstleister Automic Workload Automation für die Temenos Core-Banking-Anwendung implementiert. Das Ziel war Zuverlässigkeit und Kontrolle signifikant zu erhöhen, Risiken zu senken und das Reporting zu vereinfachen. Mit Automic können Finanzdienstleister alle Core-Banking-Prozesse sowohl automatisieren als auch skalieren, um Wachstum zu unterstützen. "Automic freut sich sehr, seinen Kunden und vor allem Finanzdienstleistern die Compliance und Zuverlässigkeit an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Fehler oder Verzögerungen zu vermeiden. Denn beides kann sich direkt und erheblich auf das Geschäftsergebnis des Unternehmens auswirken", erklärt Todd DeLaughter, CEO, Automic Software. "Durch die Zusammenarbeit mit Temenos ermöglichen wir unseren Kunden, ihre COB-Prozesse effizient und flexibel abzuwickeln." Preise und Verfügbarkeit: Automic Workload Automation für Temenos Core Banking ist auf dem Temenos MarketPlace erhältlich. Weitere Informationen unter: https://marketplace.temenos.com/apps/116003 # !overview Weitere Ressourcen: * Automic Website * Automic-Marktplatz * Automic Blog * Aktuelles * Twitter * LinkedIn Über Automic Automic ist ein führendes Unternehmen im Bereich Business Automation. Es hilft Unternehmen durch die Automatisierung ihrer IT-Landschaft Wettbewerbsvorteile zu generieren - von Anwendungen, die im eigenen Rechenzentrum betrieben werden, bis zu Cloud Services; von Big Data-Lösungen bis zum Internet der Dinge. Automic hat Niederlassungen weltweit und unterstützt mehr als 2.700 Kunden, darunter Bosch, Netflix, ebay, AMC Theatres, Carphone Warehouse, ExxonMobil, BT Global Services, Société Générale, NHS SBS, General Electric und Swisscom. Automic befindet sich im Besitz von EQT. Weitere Informationen unter: http://www.automic.com Pressekontakt: Ballou PR Nicole Schaar Tel.: +49 30 24 63 07 19 E-Mail: automicde@balloupr.com (Ende) Aussender: Automic Software GmbH Ansprechpartner: Sabrina Bäcker Tel.: +49-6105-9667-2124 E-Mail: sabrina.baecker@automic.com Website: www.automic.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170208013

