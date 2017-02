Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz befinden sich weiter auf dem Rückzug. Kunden können am Mittwoch erneut mit ca. 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter weniger rechnen als am Vortag. Die Ölpreise am Weltmarkt bleiben weiter unter Abgabedruck. Der große Kursrutsch bleibt jedoch aus. Im bestehenden Seitwärtstrend ist der Preis für ein Barrel Brent seit Wochenbeginn von 57 auf 55 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...