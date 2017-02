Für Paion-Aktionäre hatte es der Dienstag in sich. Das Biotech-Unternehmen kündigte gestern eine Kapitalerhöhung über 2,40 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 2,05 pro Stück mit Bezugsrechten für Altaktionäre an. Damit fließen Paion rund 4,92 Millionen Euro (brutto) zu, die der Aachener Konzern in die "Vorbereitung und Einreichung einer Marktzulassung" seiner Lead-Drug...

Den vollständigen Artikel lesen ...