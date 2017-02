FMW-Redaktion

Der Ölpreis (WTI) hat in dieser Woche bereits 3% verloren - und das ist einer Serie von schlechten Nachrichten geschuldet! Da sind die gestern veröffentlichten Daten des American Petroleum Institutes (API), die mit 14,2 Millionen Barrel gestiegenen Lagerbeständen den zweitgrößten Anstieg der Bestände in der US-Geschichte aufwiesen. Die Lager sind also zum Bersten voll. Heute nun stehen die Daten der US-Regierung an zu den US-Öl-Lagerbeständen (16.30Uhr, wir berichten wie immer sehr zeitnah), die Erwartung liegt bei einem Zuwachs der Bestände von 2,5 Millionen Barrel Crude Oil, und 1,2 Millionen Barrel Benzin. Sollten die Öl-Bestände deutlich darüber liegen, dürfte der nächste Nackenschlag für den Ölpreis die Folge sein:

Dazu kommt: gegen Ende des Winters ist saisonal meist eine schlechte Zeit für den Ölpreis (das erste Quartal ist meist das Schwächste), die Raffinerien ...

