Köln (ots) - Für ihre außerordentliche Mitarbeiterorientierung wurde die REWE Group nach 2015 und 2016 im dritten Jahr in Folge vom Top Employers Institute als Top Employer Deutschland 2017 zertifiziert.



"Optimale Mitarbeiterbedingungen führen dazu, dass sich Menschen im Privatleben sowie im Berufsleben weiterentwickeln. Unsere detaillierte Untersuchung hat ergeben, dass REWE Group ein herausragendes Mitarbeiterumfeld geschaffen hat und eine große Bandbreite von kreativen Initiativen bietet. Diese reichen von sekundären Vorteilen und Arbeitsbedingungen bis hin zu einem Leistungsmanagement, welches im vollen Einklang mit der Unternehmenskultur steht", so Steffen Neefe, Country Manager DACH des Top Employers Institute (www.top-employers.com).



"Nicht erst mit der viel zitierten Generation Y verändern sich die Ansprüche der Mitarbeiter an den Arbeitgeber. Neben den klassischen Anforderungen im Hinblick auf Bezahlung und Karriere entwickelt sich seit Jahren ein Kanon weiterer Aspekte, die die Berufswahl beeinflussen. Die REWE Group hat sich darauf erfolgreich eingestellt. Wir machen unseren Mitarbeitern Angebote, die auf die jeweilige Lebenssituation zugeschnitten sind. Ein Mitarbeiter, der gerade eine Familie gegründet hat, benötigt andere Formen der Unterstützung als derjenige, der ein Familienmitglied pflegen möchte oder muss. Wir sind mit unseren Angeboten auf dem richtigen Weg. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir durch die Zertifizierung erneut durch externe Spezialisten bestätigt werden", erklärt Dr. Daniela Büchel, Bereichsvorstand Handel Deutschland, HR & Nachhaltigkeit, REWE Group.



Für die Auszeichnung durchlief die Unternehmensgruppe erfolgreich ein sechsstufiges Zertifizierungsprogramm. In dessen Rahmen wurden die Angebote für Mitarbeiter im Hinblick auf Talentstrategie, Personalplanung, Onboarding neuer Mitarbeiter, Training und Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensations & Benefits und Unternehmenskultur von unabhängigen Experten anhand eines einheitlichen Untersuchungsprozesses bewertet und anschließend auditiert. Bereits im vergangenen Jahr war die REWE Group Top Arbeitgeber Deutschland 2015. Das Zertifizierungsunternehmen Top Employer Institute - bisher unter dem Namen CRF Institute bekannt - hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und zeichnet bereits seit 1991 weltweit die Top Employers aus.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA, der Discounter PENNY sowie die Baumärkte von toom und B1 Discount Baumarkt. Hinzu kommen die Bio-Supermärkte (TEMMA), innovative Convenience-Märkte (REWE To Go), das Gastrokonzept "Oh Angie!" und E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours sowie die Geschäftsreisesparte FCM Travel Solutions und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee und PrimaSol und der Direktveranstalter clevertours.com.



OTS: Rewe Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52007 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52007.rss2



Für Rückfragen: REWE Group-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, Fax: 0221-138898; E-Mail: presse@rewe-group.com