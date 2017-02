Hamburg (ots) - Es sind Fotos, die schockieren! Die ohnehin extrem dünne Nadja abd el Farrag (51) hat in den letzten anderthalb Monaten knapp 20 Pfund Gewicht verloren. In CLOSER (EVT 08.02.) gesteht sie ihr Problem und sucht nach Erklärungen.



Bei einer Körpergröße von 1,79 Metern wiegt die Ex von Dieter Bohlen nur noch 46 Kilo. "Ich weiß, dass ich ein Problem habe. Auch ich mache mir große Sorgen", sagt Naddel im exklusiven CLOSER-Interview. Was ist der Grund für die dramatische Gewichtsabnahme? "Ich bin leider ein Mensch, der kaum einen Bissen herunterbekommt, wenn es ihm schlecht geht. Durch meine Immobilität nach dem Bruch meines Sprunggelenks kam ich kaum noch aus dem Hotel, hatte zuletzt auch eine Entzündung und musste geplante Auftritte absagen. Da wird man schon ein wenig depressiv", verrät die Halb-Afrikanerin. Und auch die Tabletten, die sie seit ihrer ADHS-Diagnose nehmen muss, seien für den Gewichtsverlust mitverantwortlich. Trotzdem ist die Wahl-Hamburgerin guten Mutes: "Ich hatte bereits früher mal Probleme mit meinem Gewicht und wog viel zu wenig. Auch damals habe ich es in den Griff bekommen. Jetzt kann ich mich schon wieder besser bewegen. Das heißt, ich kann wieder einkaufen und auswärts essen gehen."



