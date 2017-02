Neu-Isenburg (ots) -



PepsiMAXMoment - Pepsi MAX feiert in 2017 die "Live For Now"-Momente des Lebens: Augenblicke, in denen wir loslassen, aktiv werden, unserer Leidenschaft folgen und uns von nichts aufhalten lassen. Und was bringt all dies besser zum Ausdruck als die ungezügelte Leidenschaft eines begeisterten Fußballfans? Im zweiten Jahr der Partnerschaft zwischen PepsiCo und der UEFA Champions League ruft die Pepsi MAX Fußball-Kampagne in 2017 erstmalig die weltweite "Moments"-Aktivierung ins Leben.



Um die Begeisterung auf dem Weg zum UEFA Champions League Finale Cardiff 2017 zusätzlich anzuheizen, setzt Pepsi auf die Unterstützung herausragender Athleten: In 2017 gehören Sergio Agüero, Alexis Sánchez und Vincent Kompany dem Pepsi Fußball-Team an.



Brad Jakeman - President, Global Beverage Group bei PepsiCo - sagt: "Während des gesamten Jahres wird Pepsi viele verschiedene Momente feiern - von den einfachen, großartigen Momenten hin zum einmaligen, unvergesslichen Erlebnis des UEFA Champions League Finale Cardiff 2017. Pepsi ist einer der langjährigsten Unterstützer und größten Fans des schönsten Sports der Welt. In diesem Jahr bringen wir unsere Kampagne vom Spielfeld auf die Ränge und feiern die mitreißende Leidenschaft der Fans. Auf dass wir der ganzen Welt zeigen, was es heißt, Fußball zu leben und zu lieben."



Mit einem Film des Titels "We Know How Much It Means" (http://bit.ly/2jTVdht) hat Pepsi MAX eine wahre Hymne für alle Superfans erschaffen: Der Film stellt die Fans sowie die unzähligen emotionalen Momente eines Fußballspiels in den Mittelpunkt - von der Spannung vor dem Auflauf der Spieler über die Gefühlsachterbahn während des Spiels bis zum Ausbruch der Emotionen mit dem Abpfiff. Pepsi MAX zeigt, dass diese leidenschaftlichen Momente beim Kicken mit Freunden im Park genauso erlebt werden wie in den Stadien dieser Welt.



Die umfangreiche Kampagne wird in rund 75 Ländern ausgerollt, um die Fan-Leidenschaft von der K.O.-Runde bis zum UEFA Champions League Finale Cardiff 2017 anzuheizen. Exklusive Contents und Social-Media-Inhalte werden nicht nur auf den eigenen Pepsi Kanälen, sondern auch im Rahmen einer globalen Partnerschaft mit den Fan-Plattformen Copa90 und Bleacher Report ausgespielt. Fan-orientierter, exklusiver Online Content steht im Fokus dieser einzigartigen Zusammenarbeit und soll mobil über Facebook, Instagram und Snapchat geteilt werden. Darüber hinaus bekommen Fans die Möglichkeit zu zeigen, wie weit sie dafür gehen würden, einen einzigartigen Preis zu gewinnen: Tickets für das weltweit größte jährliche Sportevent, dem UEFA Champions League Finale Cardiff 2017.



In ganz Westeuropa bringt Pepsi MAX die Kampagne zusätzlich auch direkt an den Point-of-Sale: So bekommen Fans im Zuge der On-Pack-Promotion "Mit Leidenschaft ins Finale" die Chance auf die begehrten Tickets für das UEFA Champions League Finale Cardiff 2017 am 3. Juni. Ab dem 6. März 2017 können Fans mit der Pepsi MAX App, erhältlich für iOS und Android, am Gewinnspiel teilnehmen. Mit der App können Teilnehmer den Pepsi Globus auf allen Promotion-Packs scannen. Dadurch öffnet sich eine 3D-Augmented-Reality-Szene, die den Fans direkt Aufschluss darüber gibt, ob sie einen der unvergesslichen Preise gewonnen haben.



Über PepsiCo



PepsiCo Produkte werden von Verbrauchern eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2015 einen Nettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.



Für PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: es ist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden ist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.



Über die UEFA



Die UEFA - die Union der europäischen Fußballverbände - ist die Führungsinstanz des europäischen Fußballs. Sie ist ein Verband von Verbänden, eine repräsentative Demokratie und die Dachorganisation von 55 Nationalverbänden aus ganz Europa. Die UEFA kümmert sich um alle Facetten des europäischen Fußballs und fördert den Fußball im Geiste des Friedens, der Verständigung und des Fairplays, ohne Diskriminierung aufgrund der politischen Haltung, des Geschlechts, der Religion, der Rasse oder aus anderen Gründen. Sie schützt die Grundwerte des europäischen Fußballs, unterhält Beziehungen zu all dessen Interessengruppen und unterstützt ihre Mitgliedsverbände für das Wohlergehen des gesamten europäischen Fußballs.



