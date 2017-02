Bad Marienberg - Eine von der Sicherheitentreuhänderin MSW GmbH gegen die One Square Advisory Services GmbH als gemeinsamer Vertreter der Gläubiger der EUR 5.000.000,00 7,75% Anleihe der Penell GmbH (ISIN DE000A11QQ82/ WKN A11QQ8) (die "Anleihe") wegen angeblicher Pflichtverletzung erhobene Klage vor dem Landgericht München I wurde mit Urteil vom 1. Februar 2017 (Az.: 30 O 4564/16) abgewiesen, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

