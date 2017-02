Berlin (ots/PRNewswire) -



Homebell hat sein Wachstum beschleunigt, den Kundenservice optimiert und die Effizienz der Sachbearbeiter im Contact Center in weniger als sechs Monaten verdoppelt - mit der ContactWorld for Service-Plattform von NewVoiceMedia. NewVoiceMedia (http://www.newvoi cemedia.com/resources/case-studies?utm_source=referral&utm_campaign=2 017-01-GBL-homebell&utm_medium=press-release) GmbH ist ein weltweit tätiger Anbieter von Technologien für den internen Vertrieb und Contact Center, mit denen Unternehmen ihren Umsatz steigern, den Service verbessern und das Wachstum beschleunigen können.



Das ambitionierte Startup-Unternehmen Homebell hat sich zum Ziel gesetzt, zur besten internationalen Marke für Heimwerkerprojekte zu werden. Neben dem Hauptsitz in Deutschland gibt es weitere Niederlassungen, darunter auch die USA. Die Dienstleistungen des Unternehmens versprechen zuverlässige Qualitätsarbeit und faire Preise für Haus- und Wohnungseigentümer oder Mieter.



Homebell ersetzt mit ContactWorld von NewVoiceMedia seine bisherige Lösung, die sich als unzuverlässig erwies und deren Telefonie-Funktionsumfang zu gering war. Die cloud-basierte Contact Center-Plattform lässt sich nahtlos in Salesforce integrieren und kann problemlos an das schnelle Unternehmenswachstum angepasst werden. Zudem wird die Vertriebs- und Serviceleistung deutlich verbessert. Die zentralen Contact Center-Funktionen wie z. B. Omni-Channel-Routing, Self-Service-IVR, automatisierte Outbound-Anrufe, Bildschirmanzeigen und sofortige CRM-Updates erfolgen mit einer nachgewiesenen Plattformverfügbarkeit von 99,999 %.



Seit der Implementierung hat Homebell bereits zahlreiche Vorteile realisiert:



- Doppelte Mitarbeitereffizienz in nicht einmal sechs Monaten dank Echtzeitdaten - Höhere Mitarbeiterzufriedenheit, da jeder einzelne Sachbearbeiter sehen kann, welchen Beitrag er zum Unternehmenswachstum geleistet hat und seine Leistungen außerdem mit denen von Kollegen vergleichen kann - Verbessertes Serviceniveau für eingehende Anrufe



Dazu Maximilian Deuber, Leiter Produktmanagement bei Homebell: "Unser altes Telefoniesystem war im Funktionsumfang sehr eingeschränkt. Wir konnten nach 18 Uhr bei Problemen mit unserem damaligen Anbiter dessen Kundenservice nicht mehr - und das ist genau die Zeit, zu der Homebell Spitzenzeiten verbucht und Handwerker wie auch Kunden anruft. Wir wollten wesentlich effizienter mit unseren Kunden und Partnern kommunizieren und auf die Flexibilität und Skalierbarkeit eines cloud-basierten Systems nicht verzichten. ContactWorld ist äußerst zuverlässig. Durch die aussagekräftigen Daten und praktischen Berichtsfunktionen können wir nachweisen, dass unser Unternehmen hervorsticht. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem Service von NewVoiceMedia und den Vorteilen, die uns die Plattform ermöglicht. Wir können jetzt endlich neue Lizenzen unkompliziert hinzufügen und die Lösung in neuen Märkten schnell in Betrieb nehmen. Das ist für ein schnell wachsendes Unternehmen wie Homebell das A und O."



"Wir freuen uns, dass wir Homebell bei der schnellen internationalen Expansion unterstützen konnten. Unsere Technologie ist für schnell wachsende Unternehmen wie Homebell besonders attraktiv. Wir engagieren uns sehr in Sachen Innovation, denn wir möchten die Interaktion mit Kunden und Interessenten revolutionieren. Da ContactWorld cloud-basiert ist, wird die Plattform Homebell auch weiterhin beim künftigen Wachstum unterstützen", ergänzt Jonathan Gale, CEO von NewVoiceMedia.



Weitere Informationen über NewVoiceMedia und eine Homebell-Kundenreferenz zum Herunterladen finden Sie online unter http://www.newvoicemedia.com.



Über NewVoiceMedia GmbH



Das Cloud-Contact-Center und die Plattform für den internen Vertrieb von NewVoiceMedia (http://www.newvoicemedia.com/resources/ca se-studies?utm_source=referral&utm_campaign=2017-01-GBL-homebell&utm_ medium=press-release) sorgen für einen erfolgreicheren Austausch mit Kunden.



Mit der preisgekrönten Cloud-Plattform für Kundenkontakte können Unternehmen in aller Welt einen personalisierten Service für Bestands- und Neukunden anbieten. Alle Kommunikationskanäle werden miteinander verknüpft, ohne dass kostspielige neue Hardware angeschafft werden muss. Das System bietet durch eine nahtlose CRM-Integration umfassenden Zugriff auf die dort vorgehaltenen Daten. Mithilfe der Cloud-Umgebung und einer nachgewiesenen Plattformverfügbarkeit von 99,999 % sorgt NewVoiceMedia für umfassende Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.



Zu den über 650 Kunden von NewVoiceMedia zählen z. B. PhotoBox, MobileIron, Lumesse, Vax, JustGiving und die Canadian Cancer Society. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.newvoicemedia.com oder auf Twitter: @NewVoiceMedia (https://twitter.com/NewVoiceMedia).



