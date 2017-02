Nachdem sich der Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte 2016 sehr schwach präsentierte, schaffte er nun den Turnaround. Jüngst ist Gold bereits auf das höchste Niveau seit November letzten Jahres geklettert. Offenbar flüchten wieder vermehr Anleger in den "sicheren Hafen" Gold. Aber bleibt dies auch so? Jochen Stanzl von CMC Markets wagt einen Ausblick. Außerdem spricht Moderatorin Cornelia Eidloth mit dem Marktexperten Jochen Stanzl von CMC Marekts über den Deutschen Leitindex und den Dow Jones.