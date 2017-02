IM ZWEITEN JAHR SEINER GLOBALEN PARTNERSCHAFT MIT DER UEFA

CHAMPIONS LEAGUE BELOHNT PEPSI DIE FANS AUF DER GANZEN WELT, DIE DEN

MOMENT GENIESSEN



Purchase, New York (ots/PRNewswire) - PEPSIMOMENT - 2017 ist das

Jahr, in dem Pepsi® die Hier-und-jetzt-Momente des Lebens feiert.

Momente, wo wir entscheiden loszulassen, uns zum Handeln bewegen,

unserer Leidenschaft folgen und wo uns nichts zurückhält. Und es gibt

keinen besseren Hier-und-jetzt-Moment als den Moment entfesselter

Leidenschaft eines echten Fußballfans. Im zweiten Jahr der

Partnerschaft zwischen PepsiCo und der UEFA Champions League stellt

die Fußballkampagne die erste Phase der globalen "Momente"-Plattform

der Kultmarke Pepsi dar. Die kalorienfreien Produkte der Marke stehen

dabei im Mittelpunkt.



Die Pressemitteilung im interaktiven Multimediaformat finden Sie

hier: http://www.multivu.com/players/de/8034651-pepsimoment-football/



Mit Sergio Agüero, Alexis Sánchez and Vincent Kompany konnte Pepsi

2017 Spitzensportler gewinnen, die dabei helfen werden, im Vorfeld

Begeisterung für das Endspiel der UEFA Champions League am 3. Juni in

Cardiff (Wales) zu entfachen.



Brad Jakeman, President der Global Beverage Group bei PepsiCo,

sagte: "Pepsi wird im ganzen Jahr die verschiedensten Momente feiern

-- von unvergesslichen Alltagsmomenten bis hin zu wahrhaft

sagenhaften Momenten wie das Endspiel der UEFA Champions League.

Pepsi ist einer der kultigsten Förderer und längsten Fans der

schönsten Sportart der Welt. In diesem Jahr verlegen wir unsere

globale Fußballkampagne vom Spielfeld auf die Tribüne. Wir feiern und

entfachen die ansteckende Leidenschaft unserer Fans und zeigen der

Welt, wie viel es bedeutet, das Spiel zu leben und zu lieben."



Mit einer filmischen Superfan-Hymne "We Know How Much It Means

(https://youtu.be/m1zB_mLAhbg)" rückt Pepsi die Fans mit den

zahlreichen Momenten der Leidenschaft während eines Fußballspiels ins

Rampenlicht -- von der Spannung und dem Geplänkel vor dem Spiel durch

die Gefühlsachterbahn während des Spiels bis zum Ausbruch der Freude

oder der Enttäuschung beim Abpfiff. Pepsi will zeigen, welche

Bedeutung diese Momente der Leidenschaft sowohl beim Kicken im Park

unter Freunden als auch in den prachtvollen Stadien auf der ganzen

Welt haben.



Die inhaltsstarke Kampagne wird in ca. 75 Ländern aufgelegt, um

die Leidenschaft der Fans von den KO-Runden bis zum Endspiel der UEFA

Champions League zu entfachen und weiterzugeben. Neben kreativen

Inhalten kommt die Leidenschaft der Fans in einem Designprogramm zum

Ausdruck, das die blauen, schwarzen und silbernen

Pepsi-Markenprodukte auf Verpackungen, Außenwerbung und Ladendisplays

ziert. Die Verbreitung exklusiver Always-on-Inhalte und über soziale

Medien teilbarer kreativer Inhalte wird durch eine globale

Partnerschaft mit den führenden Fußballfan-Autoritäten Copa90 und

Bleacher Report unterstützt. Durch diese innovative Partnerschaft

entstehen einzigartige Onlineinhalte mit verschiedenen kreativen Fans

auf der ganzen Welt, um der wirklich authentischen

Fußballleidenschaft, wie sie Fans erleben, Ausdruck zu verleihen. Auf

Mobilgeräten werden die Inhalte mit Facebook, Instagram Stories und

Snapchat verlinkt. Bei einer Ticketverlosung können Superfans zeigen,

wie weit sie für einen einmaligen Preis gehen würden: Eintrittskarten

für das weltweit größte alljährliche Sportereignis, das Endspiel der

UEFA Champions League.



Informationen zu PepsiCo



Produkte von PepsiCo werden von Verbrauchern in über 200 Ländern

und Gebieten auf der ganzen Welt täglich eine Milliarde Mal genossen.

PepsiCo hat 2015 mit seinem komplementären Nahrungsmittel- und

Getränkeangebot, zu dem Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und

Tropicana gehören, Nettoeinnahmen von über 63 Milliarden US-Dollar

erzielt. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette

schmackhafter Nahrungsmittel und Getränke, darunter 22 Marken, die

jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Verkauf umsetzen.



Das zentrale Motto bei PepsiCo lautet "Performance with Purpose"

(Erfolg mit Verantwortung): Darunter versteht sich unsere

grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens

untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden

ist. Den Erfolg des Weltkonzerns PepsiCo stellen wir durch

kontinuierliche Produktverbesserungen, nachhaltiges Wirtschaften zum

Schutz unseres Planeten und Befähigung von Menschen auf der ganzen

Welt sicher. So entsteht ein langfristiger Nutzen für die

Gesellschaft und unsere Aktionäre. Weitere Informationen finden Sie

unter www.pepsico.com.



Informationen zur UEFA



UEFA - die Union of European Football Associations - ist das

Führungsgremium für den europäischen Fußball und der Dachverband für

55 nationale Fußballverbände in ganz Europa. Sie kümmert sich um alle

möglichen Fragen in Zusammenhang mit dem europäischen Fußball. Sie

setzt sich ein für die Förderung des Fußballs im Geist von Einheit,

Solidarität, Frieden, Verständnis und Fairplay und ohne jegliche

Diskriminierung aufgrund von Politik, Rasse, Religion, Geschlecht

oder aus irgendeinem anderen Grund. Sie ist Hüterin der Werte des

europäischen Fußballs, unterhält Beziehungen mit allen Beteiligten im

europäischen Fußball und unterstützt und hält ihre schützende Hand

über ihre Mitgliedsverbände zum Wohl des europäischen Fußballs

insgesamt.



