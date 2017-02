FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.02.2017 - 11.00 am



- DEUTSCHE BANK RAISES RBS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 220 (172) PENCE - EXANE BNP CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1255 (1268) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP CUTS BP PRICE TARGET TO 560 (590) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 666.7 (668.0) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 565 (590) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FIRSTGROUP TO 'BUY' ('REDUCE') - TARGET 120 (95) PENCE - JPMORGAN INITIATES SIRIUS MINERALS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 40 PENCE - JPMORGAN RAISES CONNECT GROUP PRICE TARGET TO 168 (164) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 3265 (3260) PENCE - 'UW' - JPMORGAN RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 740 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3945 (3930) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8200 (7900) PENCE - 'OUTPERFORM' - PANMURE RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 600 (575) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS ABERDEEN ASSET MANAG PRICE TARGET TO 285 (290) PENCE - RBC CAPITAL CUTS BP PRICE TARGET TO 470 (490) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ABERDEEN ASSET MANAG TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - RBC CAPITAL RAISES ABERDEEN ASSET MANAG TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - RBC CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 221 (235) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/SOCGEN RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 530 (420) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS BP PRICE TARGET TO 525 (550) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3235 (3000) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: BARCLAYS CUTS SHAFTESBURY TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TRADERS: NUMIS INITIATES JUST EAT WITH 'ADD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob