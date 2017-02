Bayreuth (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Hilfsmittelhersteller medi ist Gewinner des "iF DESIGN AWARD 2017" in der Kategorie Produkt-Design. Die Kompressionsstrümpfe mediven 550 Bein Fashion-Elemente, die Kniebandage Genumedi PSS und die igli Style Carbon-Einlage erhielten die Auszeichnung. Die Juroren vergaben das Gütesiegel unter 5.575 Einreichungen aus 59 Ländern.



Medizinische Hilfsmittel - mehr Lebensqualität in ausgezeichnetem Design



Seit 1. Februar gibt es von medi drei Fashion-Elemente für die Flachstrick-Beinversorgung mediven 550. Die neuen Farben Beere, Braun und Grau können mit den neuen Fashion-Elementen Ornaments, Animal und Crosses kombiniert werden. Die Strümpfe werden gemustert in Rohweiß gestrickt. Die unterschiedliche Materialzusammensetzung der Strickfäden bedingt dann das zweifarbige Ergebnis in nur einem Färbevorgang. Dies schont Ressourcen, spart Wasser, Zeit und Energie. Die Anmeldung zum Patent läuft bereits.



Für die Therapie des Patellaspitzensyndroms entwickelte medi die Kniebandage Genumedi PSS in einem trendigen Look in der Farbkombination Lime / Azur. Die Funktion der Patellasehnenspange übernimmt das versetzte Gurtsystem. Mit dem vorderen Gurt (Patella-Strap) reguliert der Patient individuell den Druck auf die Patellasehnenansätze. In Kombination mit der darunterliegenden Friktionspelotte werden die Patellasehne stimuliert und Schmerzen gelindert. Die versetzte Anordnung der Gurte verhindert das Einschneiden im Bereich der Wade.



Mit den igli Style Carbon-Einlagen sind Liebhaberinnen eleganter, schlanker Schuhe mit hohen Absätzen auf entspannen Beinen und Füßen unterwegs. Die igli Einlagen geben unterstützende Impulse an die Muskulatur und entlasten die Füße zielgenau, ohne die natürliche Beweglichkeit einzuschränken. So ist das Gehen und Stehen auf High Heels einfach komfortabler.



Medizinische Hilfsmittel, wie Kompressionsstrümpfe, Bandagen und Schuheinlagen werden im medizinischen Fachhandel individuell angepasst. Der Arzt kann sie bei Notwendigkeit verordnen. medi bietet Versorgungslösungen in Premium-Qualität und mit höchsten Ansprüchen an Design und Service. www.medi.de



Informationen können bei medi angefordert werden (Fachhändler: Telefon 0921 / 912-111, E-Mail auftragsservice@medi.de, Verbraucher: Telefon 0921 / 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de).



medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mit Produkten und Versorgungskonzepten einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Die Leistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und Schuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefert mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.medi-corporate.com



OTS: medi GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/23931 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_23931.rss2



Pressekontakt: medi GmbH & Co. KG Medicusstraße 1 95448 Bayreuth www.medi-corporate.com



Nadine Kiewitt PR Manager Unternehmenskommunikation Medical Telefon: +49 921 912-1737 Fax: +49 921 912-81737 E-Mail: n.kiewitt@medi.de www.medi.de