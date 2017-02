Berlin (ots) - Mit der Verhaftung des früheren kasachischen Bankers Schaksylyk Scharimbetow in der Türkei bekam der Fall des ehemaligen Bankenchefs Muchtar Abljasow eine neue Wendung. Abljasow und seinen Helfershelfern, zu denen Scharimbetow gezählt wird, wird Veruntreuung in Milliardenhöhe vorgeworfen.



Acht Jahre lang war Scharimbetow auf der Flucht. In Großbritannien war er als politischer Flüchtling anerkannt, doch er reiste auf dem europäischen Kontinent umher und hielt sich zuletzt in der Türkei auf.



Ende Januar fand seine Flucht ein jähes Ende. Im Istanbuler Sabiha Gokcen Airport wurde er von Beamten des türkischen Geheimdienstes festgenommen und zunächst unbekannten Ortes abtransportiert. Mittlerweile tauchte er in Kasachstan auf.



Kasachstan wirft ihm vor, Komplize des früheren Chefs der kasachischen BTA Bank, Muchtar Abljasow, zu sein und Milliarden aus der Bank abgezweigt zu haben. Die türkischen Behörden beschuldigten ihn, den Reisepass gefälscht zu haben.



Scharimbetow war einst Stellvertreter Abljasows an der Spitze der BTA Bank. So wie Abljasow soll auch er große Summen veruntreut haben. Außerdem soll er sich zusammen mit seinem Cousin Gaziz Scharimbetow widerrechtlich Vermögen aus den Investitionen in Abjlasows Immobilienprojekten in London angeeignet haben.



In Kasachstan wird Scharimbetow zur Zeit verhört und als wichtiger Zeuge gegen seinen ehemaligen Chef Abljasow geführt. Die Tatsache, dass das kasachische Auslieferungsersuchen Frankreich von der französischen Regierung abgelehnt wurde, weil kein bilaterales Auslieferungsabkommen existiert, und Abljasow vorerst in Frankreich bleiben kann, dürfte die Suche nach Scharimbetows und dessen Festnahme beschleunigt haben. Die kasachische Justiz erwartet sich von den Zeugenaussagen Scharimbetows neues Beweismaterial und neue Erkenntnisse im Verfahren gegen Abljasow, sodass ein neuer Prozess mit neuer Anklage gegen Abljasow aufgenommen werden kann.



