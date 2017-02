Wallisellen (awp) - Der Kabelnetzbetreiber UPC hat das Glasfasernetz von TéléOnex im Kanton Genf vollständig übernommen. Der per Anfang 2017 wirksame Kauf sei die Folge der langjährigen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Onex, schreibt UPC in einer Mitteilung vom Mittwoch. Bisher hielt UPC einen Anteil von 49% an TéléOnex. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...