Palfinger setzt Wachstumskurs fort

Der österreichische Spezialist für Lade- und Hebekräne Palfinger (WKN: 919964 / ISIN: AT0000758305) hat im Geschäftsjahr 2016 erneut Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Kein Wunder also, dass die Palfinger-Aktie ihre positive Entwicklung fortsetzen kann und bei Analysten beliebter wird.

Die Berenberg-Analysten haben das Kursziel für die Palfinger-Anteilsscheine von 35,60 Euro auf 37,00 Euro nach oben geschraubt. Auf Analystenseite war man insbesondere vom starken Wachstum in Europa überzeugt. Auch die Profitabilität wurde geradezu begeistert aufgenommen. Selbst einige Schwächen in den USA konnten nicht über die insgesamt starke Performance hinwegtäuschen. Zumal die Marktexperten selbst dort in 2017 Verbesserungen erwarten.

